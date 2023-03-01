Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – об Эмери: «Странный и специфический. Просто Лиги Европы выигрывает, и все»

Дзюба – об Эмери: «Странный и специфический. Просто Лиги Европы выигрывает, и все»

1 марта 2023, 12:22
9

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери. Они пересекались в «Спартаке» в 2012 году. Форвард тогда назвал испанского специалиста «тренеришкой».

«Я же никогда не говорил, что он плохой тренер. Я сказал именно про тот этап, когда он поплыл в моменте в «Спартаке».

Эмери очень странный человек. Все заметили, что он специфический. То есть в испанских каких-то командах, не грандах – нормально. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжелый человек.

Еще раз говорю, в Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически. Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и все. Ну, не все, но мы с Карло Анчелотти не сравниваем же. Есть Жозе Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка».

Но в любом случае, как он себя вел с нами, так нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Так это не работает», – сказал Дзюба.

  • Эмери уволили из «Спартака» после разгрома от «Динамо».
  • Испанец четыре раза выиграл Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Астон Вилла Локомотив Дзюба Артем Эмери Унаи
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1677662654
Дзюбиньо сегодня жжет.
Ответить
serhio80
1677663237
Тебя колхозника из Турции то выперли) один гол забил и тот у коллеги *******) в душ то ходил потом как? Азмуна не сделали из тебя?
Ответить
NewLife
1677667193
Эмери прав - ты тупой клоун.
Ответить
Persona_non_Grata
1677667899
"Просто лиги Европы выигрывает и всё" - а ты уверен что это " ПРОСТО " ??? Вот потом еще и обижается - ну лучше бы больше молчал, за умного конечно не сошел бы, но не выглядел бы полным дураком !!!
Ответить
mihail200606
1677668771
Дебил... он как раз из высшего эшелона тренер.. а ты типа местечковая звездишка
Ответить
FCSpartakM
1677676000
Дзюба на столько туп, что даже примеры для своей аргументации привести не может. Фанаты помнят Эмери, как заинтересованного в работе человека, а каком потребительстве идет речь.
Ответить
crf575757
1677679508
Надо быть идиотом,чтобы сказать "просто лигу европы выигрывает и всё", тут и комментарии не нужны!
Ответить
raritet
1677692112
Вот эта глубоко сидящая в генах хохляцкая наследственность сколько раз выставляла его на посмешище. Понятия простые : есть главный тренер со своей программой и ваше дело сполнять его требования. А с Дзюбой уже сколько раз прокалывался и Спартак и Зенит: получилось, что тренеришка, один лучших тренеров нашего времени ,после " любезных общаний" с ним брал Кубки как чашки. Второй ,привел Италию к чемпилнству.
Ответить
Главные новости
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
23:18
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
23:05
1
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
9
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
2
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
22:39
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
2
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
98
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+