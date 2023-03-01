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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба – об Эмери: «Странный и специфический. Просто Лиги Европы выигрывает, и все»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери. Они пересекались в «Спартаке» в 2012 году. Форвард тогда назвал испанского специалиста «тренеришкой».

    «Я же никогда не говорил, что он плохой тренер. Я сказал именно про тот этап, когда он поплыл в моменте в «Спартаке».

    Эмери очень странный человек. Все заметили, что он специфический. То есть в испанских каких-то командах, не грандах – нормально. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжелый человек.

    Еще раз говорю, в Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически. Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и все. Ну, не все, но мы с Карло Анчелотти не сравниваем же. Есть Жозе Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка».

    Но в любом случае, как он себя вел с нами, так нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Так это не работает», – сказал Дзюба.

    • Эмери уволили из «Спартака» после разгрома от «Динамо».
    • Испанец четыре раза выиграл Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 12:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4076

      raritet 1 марта, 20:35

      Вот эта глубоко сидящая в генах хохляцкая наследственность сколько раз выставляла его на посмешище. Понятия простые : есть главный тренер со своей программой и ваше дело сполнять его требования. А с Дзюбой уже сколько раз прокалывался и Спартак и Зенит: получилось, что тренеришка, один лучших тренеров нашего времени ,после " любезных общаний" с ним брал Кубки как чашки. Второй ,привел Италию к чемпилнству.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > raritet 1 марта, 20:42

      Можно приписать хохлам жадность, хитрость ( "там где х о х о л прошел, еврею делать нечего" ) , да вот только глупость и тупость в эту
      "национальную особенность" я бы не включал ...

      0
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      Рейтинг: +346

      crf575757 1 марта, 17:05

      Надо быть идиотом,чтобы сказать "просто лигу европы выигрывает и всё", тут и комментарии не нужны!

      3
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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 1 марта, 16:06

      Дзюба на столько туп, что даже примеры для своей аргументации привести не может. Фанаты помнят Эмери, как заинтересованного в работе человека, а каком потребительстве идет речь.

      4
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 1 марта, 14:06

      Дебил... он как раз из высшего эшелона тренер.. а ты типа местечковая звездишка

      5
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 1 марта, 13:51

      "Просто лиги Европы выигрывает и всё" - а ты уверен что это " ПРОСТО " ??? Вот потом еще и обижается - ну лучше бы больше молчал, за умного конечно не сошел бы, но не выглядел бы полным дураком !!!

      4
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:39

      Эмери прав - ты тупой клоун.

      8
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      Рейтинг: +3504

      serhio80 1 марта, 12:33

      Тебя колхозника из Турции то выперли) один гол забил и тот у коллеги *******) в душ то ходил потом как? Азмуна не сделали из тебя?

      5
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 1 марта, 12:24

      Дзюбиньо сегодня жжет.

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