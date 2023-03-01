Дзюба – об Эмери: «Странный и специфический. Просто Лиги Европы выигрывает, и все»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери. Они пересекались в «Спартаке» в 2012 году. Форвард тогда назвал испанского специалиста «тренеришкой».

«Я же никогда не говорил, что он плохой тренер. Я сказал именно про тот этап, когда он поплыл в моменте в «Спартаке».

Эмери очень странный человек. Все заметили, что он специфический. То есть в испанских каких-то командах, не грандах – нормально. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжелый человек.

Еще раз говорю, в Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически. Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и все. Ну, не все, но мы с Карло Анчелотти не сравниваем же. Есть Жозе Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка».

Но в любом случае, как он себя вел с нами, так нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Так это не работает», – сказал Дзюба.

Эмери уволили из «Спартака» после разгрома от «Динамо».

Испанец четыре раза выиграл Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

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