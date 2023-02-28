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  • Стало известно, когда КДК рассмотрит инцидент с Венелом и бананом

Стало известно, когда КДК рассмотрит инцидент с Венелом и бананом

28 февраля 2023, 12:49
5

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит инцидент с брошенным бананом в игрока «Зенита» Вендела 3 марта.

«Мы изучили документы с матча «Волга»«Зенит», поступившие в распоряжение КДК РФС накануне.

Есть рапорт, есть видео с камер наблюдения. Будем рассматривать как эпизод с бананом, а также эпизоды с бросанием посторонних предметов, а именно — снежков. Как указано в рапорте, они попадали и в игроков, и в судей, и в стюардов.

Заседание, посвященное всем кубковым матчам, в том числе игре в Ульяновске, проведем 3 марта в очном формате. Пригласим на заседание представителей «Волги» и «Зенита», — сказал Григорьянц.

  • Полиция уже вычислила человека, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают.
  • Вендел отреагировал постом в социальной сети на брошенный в его сторону банан.
  • Бразилец в России с 2020 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Волга Зенит Вендел
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1677579244
Ну и что там рассматривать. Ну кинули банан, ну и что. Этот вендел сам себя видит макакой потому и обижается.
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Ziklop
1677580198
рассматривать по раздельности: Вендел футболист- человек или "обиженка"! банан фрукт, ягода или оружие?
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Fialet
1677583679
"Инцидент с Венелом" - как говорит один местный персонаж - ржунимагу. Давайте админы мне ещё бан, за то, что опять обратил внимание на вашу невнимательность. А вообще нормальные админы гнали бы нахер таких наборщиков текстов, которые не удосуживаются проверять, что пишут.
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Enter2006
1677586571
А Венел это кто? Тот кто банан бросал? ))
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deinego77@yandex.ru
1677588197
Зенит Венела купил! А я и не знал!
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