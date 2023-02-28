Стало известно, когда КДК рассмотрит инцидент с Венелом и бананом

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит инцидент с брошенным бананом в игрока «Зенита» Вендела 3 марта.

«Мы изучили документы с матча «Волга» — «Зенит», поступившие в распоряжение КДК РФС накануне.

Есть рапорт, есть видео с камер наблюдения. Будем рассматривать как эпизод с бананом, а также эпизоды с бросанием посторонних предметов, а именно — снежков. Как указано в рапорте, они попадали и в игроков, и в судей, и в стюардов.

Заседание, посвященное всем кубковым матчам, в том числе игре в Ульяновске, проведем 3 марта в очном формате. Пригласим на заседание представителей «Волги» и «Зенита», — сказал Григорьянц.

Полиция уже вычислила человека, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают.

Вендел отреагировал постом в социальной сети на брошенный в его сторону банан.

Бразилец в России с 2020 года.

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