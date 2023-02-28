Болельщики «Зенита» признали Вендела лучшим игроком матча с «Волгой». В него бросили банан

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста матча 1/4 финала Кубка России против «Волги» (3:0).

Им стал полузащитник Вендел, который отдал голевую передачу. Уходя на замену, в бразильца бросили банан с центральной трибуны.

Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.

Вендел отреагировал постом в социальной сети на брошенный в его сторону банан.

Бразилец в России с 2020 года.

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