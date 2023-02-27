Смородская: «Банан в Вендела бросил больной человек, расист. Позор»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на инцидент в Ульяновске Там во время кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3) в игрока гостей Вендела бросили банан.

«Тут комментировать нечего даже. Вердикт очевиден: бросить банан на поле мог только больной на голову человек, расист. К сожалению, такие люди все еще продолжают ходить на футбол. Надо серьезно наказать нарушителя, чтобы ни у кого больше не было мысли проявлять свое невежество подобным образом. Позор», – сказала Смородская.

Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.

Вендел отреагировал постом в социальной сети на брошенный в его сторону банан.

Бразилец в России с 2020 года.

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