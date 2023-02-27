«Вендел отреагировал безмятежно. Он знает, что это поступок идиота». Агент – о брошенном банане

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, как игрок отреагировал на брошенный банан во время кубкового матча против «Волги» (3:0).

«Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе, но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью; он знает, что это поступок идиота.

Я не знаю, что в российских законах говорится про расизм, но в Бразилии, к примеру, подобный поступок считался бы преступлением и мог бы караться даже тюремным заключением», – сказал Рибейро.

Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.

Вендел отреагировал постом в социальной сети на брошенный в его сторону банан.

Бразилец в России с 2020 года.

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