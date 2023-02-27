«Это средневековье, полный идиотизм». Малафеев – о брошенном в Вендела банане

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил расистский инцидент в концовке матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3).

С трибун в полузащитника Вендела бросили банан.

Полиция уже вычислила злоумышленника. Его разыскивают.

Известно, какое наказание ждет «Волгу».

«Что касаемо брошенного банана – это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм.

Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», – сказал Малафеев.

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