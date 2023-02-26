«Атлетико» подаст апелляцию на удаление Корреа в матче с «Реалом»

«Атлетико» не согласен с объяснением причин прямой красной карточкой своего игрока Анхеля Корреа во втором тайме матча 23-го тура Примеры против «Реала» (1:1).

Судья в протоколе указал, что Корреа удален за удар соперника локтем. В таком случае игроку грозит дисквалификация от двух матчей. «Атлетико» подаст апелляцию на такую формулировку рефери, чтобы красная карточка была просто за грубую игру.

После удаления Корреа «Атлетико» открыл счет, но преимущество не удержал.

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