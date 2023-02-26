«Атлетико» подаст апелляцию на удаление Корреа в матче с «Реалом»

«Атлетико» не согласен с объяснением причин прямой красной карточкой своего игрока Анхеля Корреа во втором тайме матча 23-го тура Примеры против «Реала» (1:1).
Судья в протоколе указал, что Корреа удален за удар соперника локтем. В таком случае игроку грозит дисквалификация от двух матчей. «Атлетико» подаст апелляцию на такую формулировку рефери, чтобы красная карточка была просто за грубую игру.
- После удаления Корреа «Атлетико» открыл счет, но преимущество не удержал.
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Источник: AS