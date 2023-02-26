Семак: «Болельщики в Ульяновске меня немножко материли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после кубкового матча против «Волги» (3:0) сообщил, что трибуны его материли.

«Не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, их оберегали и уважали», – сказал Семак после игры.

Гол и ассист у форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

В следующем раунде «Зенит» сыграет с клубом РПЛ.

На следующей неделе возобновится РПЛ.

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