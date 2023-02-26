Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак: «Болельщики в Ульяновске меня немножко материли»

26 февраля 2023, 01:05
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после кубкового матча против «Волги» (3:0) сообщил, что трибуны его материли.

«Не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, их оберегали и уважали», – сказал Семак после игры.

  • Гол и ассист у форварда «Зенита» Матео Кассьерры.
  • В следующем раунде «Зенит» сыграет с клубом РПЛ.
  • На следующей неделе возобновится РПЛ.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026 2
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит» 24
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1677395022
На каждом матче болельщики матерят соперников, тренеров, футболистов и друг-друга! Что за новость. Зачем она?
Ответить
alefreddy
1677397636
а как ты хотел приехав к бедному(менее Малкома бюджета)клубу
Ответить
Давид59
1677398653
Немного материть? Это как? Напоминает выражение "быть слегка беременной"
Ответить
Ziklop
1677415095
Семак это воспринимается как хорошая работа, когда фаны соперника матерят! Вот когда свои тебя заматерят, тогда очень плохо .
Ответить
Марк Аврелий!
1677466183
Так тебя на всех стадионах матерят
Ответить
Главные новости
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
1
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
6
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
87
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
11
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+