Генич восхитился комментаторской работой Слуцкого на матче «Реал» – «Атлетико»

В эти минуты проходит матч 23-го тура Примеры между «Реалом» и «Атлетико». На Okko игру комментируют Роман Гутцайт и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

«Хотел посмотреть мадридское дерби. Позади первый тайм. Впервые за последние несколько лет по ощущениям: не ПОСМОТРЕЛ, а ПОСЛУШАЛ!

Молодец, Викторыч! Складно вещает. Можно не смотреть картинку, Слуцкий всe словесно разложил», – оценил работу Слуцкого комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.

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