Семак отреагировал на брошенный в Вендела банан в Ульяновске

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на инцидент из кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3). В игрока гостей Вендела бросили банан.

— Хотелось бы уточнить по поводу последнего момента, не очень радостного. Что произошло во время замены Вендела? Со слов комментатора, в него бросили банан.

— Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики — все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит все подряд. Что-то кто-то бросил, подняли и выбросили. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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