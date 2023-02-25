Анчелотти поддержал Рамоса, завершившего карьеру в сборной Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на уход защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса из сборной Испании.

36-летний футболист рассказал, что тренер решил не вызывать его вне зависимости от уровня игры.

Он выступал за национальную команду с 2005 года.

Рамос забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 180 матчах.

«Нет разницы, молод игрок или нет. Если он соответствует требованиям, то в паспорт можно не смотреть.

Иногда мне говорят, что я не пользуюсь молодежной командой «Реала». Но они забывают, что именно я дал шанс 17-летнему Буффону. Хотел оценить его работу. В 17 лет он был очень хорош, лучше других взрослых голкиперов.

То же самое и с 40-летними, с ними можно выиграть Лигу чемпионов. Мальдини, например, в 39 лет тренировался раз в неделю. Но он играл, потому что был лучше других.

Смысл в том, что если ты лучше других, то ты должен играть», – сказал Анчелотти.

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