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  • Аршавин охарактеризовал 18-летнего воспитанника «Зенита» Козлова

Аршавин охарактеризовал 18-летнего воспитанника «Зенита» Козлова

25 февраля 2023, 11:22
3

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об атакующем полузащитнике Даниле Козлове.

«Это универсальный футболист, который очень уверен в себе. Обладает редким сочетанием спринтерской скорости и выносливости.

У него, безусловно, большой потенциал. Но он должен постоянно работать и доказывать, что может считаться одним из лучших игроков своего поколения.

А дальше все зависит от того, как он сможет реализовать себя. Уверен, что все сразу у него, конечно, не получится.

Не стоит рассчитывать, что Данила мгновенно вольется в главную команду и станет игроком основного состава.

Ему придется поиграть в молодежке, «Зените‑2». И ждать своего шанса в основе. Если дождется – уверен, что свой шанс он реализует», – заявил Аршавин.

  • 18-летний Козлов прошел зимние сборы с главной командой «Зенита».
  • Сегодня он может дебютировать за основу в кубковом матче с ульяновской «Волгой».
  • В январе клуб продлил контракт с воспитанником до 2026 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Козлов Данила
Комментарии (3)
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portero
1677314299
С Семаком врядли дождётся....
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DOCTOR PENALTY
1677314368
Чем больше паспортистов, тем больше ждунов. Питер в этом плане стал лидером.
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odessakmv
1677318253
Не то гражданство у него... по-крайней мере при СБСе ему ничего не светит, кроме лавочки
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