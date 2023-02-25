Аршавин охарактеризовал 18-летнего воспитанника «Зенита» Козлова

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об атакующем полузащитнике Даниле Козлове.

«Это универсальный футболист, который очень уверен в себе. Обладает редким сочетанием спринтерской скорости и выносливости.

У него, безусловно, большой потенциал. Но он должен постоянно работать и доказывать, что может считаться одним из лучших игроков своего поколения.

А дальше все зависит от того, как он сможет реализовать себя. Уверен, что все сразу у него, конечно, не получится.

Не стоит рассчитывать, что Данила мгновенно вольется в главную команду и станет игроком основного состава.

Ему придется поиграть в молодежке, «Зените‑2». И ждать своего шанса в основе. Если дождется – уверен, что свой шанс он реализует», – заявил Аршавин.

18-летний Козлов прошел зимние сборы с главной командой «Зенита».

Сегодня он может дебютировать за основу в кубковом матче с ульяновской «Волгой».

В январе клуб продлил контракт с воспитанником до 2026 года.

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