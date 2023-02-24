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  • Газизов: «Готовим стадион к матчу с «Ахматом» в круглосуточном режиме. Вход на игру будет бесплатным»

Газизов: «Готовим стадион к матчу с «Ахматом» в круглосуточном режиме. Вход на игру будет бесплатным»

24 февраля 2023, 23:39

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о подготовке клуба к матчу 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Ахмата».

— После сборов команда себя чувствует нормально. Всегда есть моменты, когда хочется большего, но лично мне показалось, что мы сделали то, что нужно. Команда играет в современный футбол. Наша задача — постараться пройти дальше. «Ахмат» — сложная, дисциплинированная команда, готова и физически, и тактически. Мы видели их в деле на сборах, это очень достойный соперник. Но в то же время я считаю, у нас есть всe, чтобы победить. Будем стараться это сделать.

— Температура не такая низкая для февраля, только снег каждый день…

— Мороза и правда нет, но вероятность выпадения снега 80%. Посмотрим, зацепит сам матч или нет. Службы стадиона работают в режиме 24 на 7, производят уборку снега. Вход для болельщиков будет свободным. Надеемся, что тысяч пять на матчи придет. Все‑таки болельщики соскучились по футболу.

— Разметка и мяч будут красными, раз столько снега?

— Эти решения уже за делегатом матча, тут не нам решать. Но мы тут сделаем все быстро, никаких проблем не будет. Искусственное поле к матчу готово, оно в хорошем состоянии. Важная задача — пройти матч без травм как для нас, так и для «Ахмата». Потому что основной целью для нас по‑прежнему является успех в первенстве Первой лиги.

  • Матч в Уфе состоится 26 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ахмат Уфа Газизов Шамиль
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