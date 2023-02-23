Юрист объяснил, почему РФС не успел вовремя подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии

Юрист Михаил Прокопец, представлявший интересы РФС при подаче апелляции в Верховный суд Швейцарии на решение CAS, объяснил, почему суд отклонил апелляцию.

«В связи со сложившейся политической обстановкой, в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Российскую Федерацию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от них причинам.

С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии, которая по мнению РФС была направлена в срок.

По имеющейся у нас информации суд отказал в приеме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство – пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин», – сказал Прокопец.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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