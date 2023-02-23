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Трабукки объяснил, почему Черчесова и Семака не стоит ждать в Серии А

23 февраля 2023, 13:49

Футбольный агент Марко Трабукки не верит в появление в Серии А российского тренера Станислава Черчесова.

— На ваш взгляд, что должны сделать Черчесов и Сергей Семак, чтобы на них обратили внимание в Серии А?

— Когда русский тренер работал в Серии А?

— Никогда. Но всегда что-то бывает впервые.

— Нет.

— Из-за отношения к России или просто их уровень не позволяет работать в Серии А?

— Потому что в Италии достаточно сильная тренерская школа, которая экспортирует специалистов на весь мир: в «Реал», ведущие клубы Англии.

— Но есть тренеры разного уровня. Может, «Сампдорию» и «Кремонезе», аутсайдеров Серии А, возглавляют специалисты не намного сильнее, чем Черчесов и Семак?

— В Сериях B и C есть молодые и перспективные тренеры. Их достаточно, чтобы закрыть спрос на такие клубы, как «Сампдория».

— Если Черчесов успешно выступит с «Ференцварошем» в Лиге Европы, его акции в Серии А повысятся или на этот турнир в Италии не так обращают внимание?

— Не понимаю, почему вы зацикливаетесь на Черчесове. Нет такой традиции в Италии – взять тренера из Восточной Европы, кроме, наверное, балканцев (бывших югославов), которые исторически всегда работали в Италии. Эту традицию будет сложно сломать. В Италии хватает своих хороших тренеров. Если искать иностранцев, то из футбольных стран… Например, Жозе Моуринью. Кто еще? Их очень мало.

  • Черчесов доводил сборную России до 1/4 чемпионата мира-2018.
  • Семак – 4-кратный чемпион России с «Зенитом».
  • Трабукки был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ференцварош Зенит Черчесов Станислав Семак Сергей
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