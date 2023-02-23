10 самых дорогих трансферов РПЛ этой зимы

Ночью в России закрылось трансферное окно. Ниже представлен топ-10 самых дорогих покупок российских клубов этой зимы.
1. Алексис Дуарте, из «Серро Портеньо» (Парагвай) в «Спартак» (4 миллиона евро).
2. Сергей Пиняев, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» (2,6).
3. Максим Глушенков, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» (2,6).
4. Томаш Тавареш, из «Бенфики» (Португалия) в «Спартак» (2).
5. Нуралы Алип, из «Кайрата» (Казахстан) в «Зенит» (2).
6. Кади, из «Карабаха» (Азербайджан) в «Краснодар» (2).
7. Бехамин Гарре, из «Расинга» (Аргентина) в «Крылья Советов» (1,7).
8. Владимир Писарский (Сычевой), из «Оренбурга» в «Крылья Советов» (1,35).
9. Илья Агапов, из «Пари НН» в ЦСКА (1,3).
10. Милан Майсторович, из «Войводины» (Сербия) в «Динамо» (1,2).
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?