«Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не смог победить «Лейпциг». Команды обменялись голами.

У немцев забил защитник Йошка Гвардиол, которым интересуется «Манчестер Сити».

Ответная встреча – через три недели в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Лейпциг – Манчестер Сити – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Марез, 27; 1:1 – Гвардиол, 70.

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