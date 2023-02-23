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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» не удержал победу над «Лейпцигом» (1:1), Гвардиол забил

    «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не смог победить «Лейпциг». Команды обменялись голами.

    У немцев забил защитник Йошка Гвардиол, которым интересуется «Манчестер Сити».

    Ответная встреча – через три недели в Манчестере.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Лейпциг – Манчестер Сити – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Марез, 27; 1:1 – Гвардиол, 70.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2023 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 23 февраля, 00:55

      так себе матч. Первый тайм вообще днище, гол хоть забили в нем

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