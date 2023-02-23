«Крылья Советов» выкупили форварда «Спартака»

«Крылья Советов» заплатили «Спартаку» за форварда Владислава Шитова. Он был в Самаре в аренде.

Теперь контракт уроженца Ярославля рассчитан до 2026 года.

«Влад Шитов хорошо себя проявил в первой части сезона. Он молодой, но очень перспективный форвард, который хорошо вписался в наш коллектив. Тренерский штаб им доволен, поэтому когда у нас появилась возможность приобрести Шитова полноценно, мы сразу воспользовались ей.

Рады, что заключили долгосрочный контракт с Владом, надеемся, что он принесет много пользы «Крыльям», – сказал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

В этом сезоне на счету 19-летнего Шитова 17 матчей за «Крылья» и 2 гола.

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