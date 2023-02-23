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    «Крылья Советов» выкупили форварда «Спартака»

    «Крылья Советов» заплатили «Спартаку» за форварда Владислава Шитова. Он был в Самаре в аренде.

    Теперь контракт уроженца Ярославля рассчитан до 2026 года.

    «Влад Шитов хорошо себя проявил в первой части сезона. Он молодой, но очень перспективный форвард, который хорошо вписался в наш коллектив. Тренерский штаб им доволен, поэтому когда у нас появилась возможность приобрести Шитова полноценно, мы сразу воспользовались ей.

    Рады, что заключили долгосрочный контракт с Владом, надеемся, что он принесет много пользы «Крыльям», – сказал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

    • В этом сезоне на счету 19-летнего Шитова 17 матчей за «Крылья» и 2 гола.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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    23.02.2023 00:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +164

      odessakmv 23 февраля, 10:43

      в СпаМе не заиграл бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +830

      АКМ-74У > odessakmv 23 февраля, 13:36

      Через пару лет продадим обратно, за 2,6 млн.евроденег. Сейчас в Спартаке играют четверо бывших игроков Крыльев, теперь вот и в Локо двое... тенденция однако.

      1
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      ...
      Рейтинг: +164

      odessakmv > АКМ-74У 24 февраля, 08:24

      и я про тоже

      0
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