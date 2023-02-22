«Лейпциг» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

«Лейпциг» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии в среду, 22 февраля.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Лейпциг»: Бласвич, Хальстенберг, Гвардиол, Орбан, Клостерман, Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форбсерг, Вернер, А. Силва.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».

Коэффициенты:

Победа «Лейпцига» – 4.49

Ничья – 3.82

Победа «Сити» – 1.77

Где смотреть матч Лейпциг – Манчестер Сити

Прогноз на матч Лейпциг – Манчестер Сити