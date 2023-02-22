«Лейпциг» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

«Лейпциг» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии в среду, 22 февраля.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
«Лейпциг»: Бласвич, Хальстенберг, Гвардиол, Орбан, Клостерман, Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форбсерг, Вернер, А. Силва.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Силва, Марез, Грилиш, Холанд.
Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».
Коэффициенты:
- Победа «Лейпцига» – 4.49
- Ничья – 3.82
- Победа «Сити» – 1.77
Где смотреть матч Лейпциг – Манчестер Сити
Источник: Бомбардир.ру