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    «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Лейпциг» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии в среду, 22 февраля.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    «Лейпциг»: Бласвич, Хальстенберг, Гвардиол, Орбан, Клостерман, Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форбсерг, Вернер, А. Силва.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

    Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».

    Коэффициенты:

    • Победа «Лейпцига» – 4.49
    • Ничья – 3.82
    • Победа «Сити» – 1.77

    Где смотреть матч Лейпциг – Манчестер Сити

    Прогноз на матч Лейпциг – Манчестер Сити

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2023 22:12
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