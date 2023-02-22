«РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. стреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Матчей в еврокубках этого сезона: 14

Желтые карточки: 61 (4,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 25

Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».

Коэффициенты:

Победа «Лейпцига» – 4.49

Ничья – 3.82

Победа «Сити» – 1.77

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Лейпциг – Манчестер Сити