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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити», 1/8 финала Лиги чемпионов, 22 февраля 2023

    «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. стреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Лейпциг: Янис Бласвих – Йоско Гвардиол, Лукас Клостерманн, Мохамед Симакан – Беньямин Хенрикс, Ксавер Шлагер, Марсель Хальстенберг, Конрад Лаймер – Тимо Вернер, Андре Силва, Доминик Собослаи.
    • Ман Сити: Эдерсон – Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Кайл Уолкер – Кевин Де Брюйне, Родри Эрнандес, Бернарду Силва – Рияд Марез, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.

    Судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 14
    • Желтые карточки: 61 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».

    Коэффициенты:

    • Победа «Лейпцига» – 4.49
    • Ничья – 3.82
    • Победа «Сити» – 1.77

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Лейпциг – Манчестер Сити

    Источник: «Бомбардир»

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