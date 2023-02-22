«РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. стреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Лейпциг: Янис Бласвих – Йоско Гвардиол, Лукас Клостерманн, Мохамед Симакан – Беньямин Хенрикс, Ксавер Шлагер, Марсель Хальстенберг, Конрад Лаймер – Тимо Вернер, Андре Силва, Доминик Собослаи.
- Ман Сити: Эдерсон – Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Кайл Уолкер – Кевин Де Брюйне, Родри Эрнандес, Бернарду Силва – Рияд Марез, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.
Судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 14
- Желтые карточки: 61 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 25
Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».
Коэффициенты:
- Победа «Лейпцига» – 4.49
- Ничья – 3.82
- Победа «Сити» – 1.77
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»