«РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии.

Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».

Игра состоится в среду, 22 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Сити» считается фаворитом этого матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,90. На ничью – 3,80. На выигрыш «Лейпцига» можно поставить за 4,30.

Прогноз на матч Лейпциг – Манчестер Сити