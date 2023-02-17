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    Где смотреть матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: 1/8 финала Лиги чемпионов, 22 февраля 2023

    «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии.

    Команды встречались два раза в истории: в прошлом году на групповой стадии ЛЧ один раз выиграл «Сити», один раз победил «Лейпциг».

    • Игра состоится в среду, 22 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Сити» считается фаворитом этого матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,90. На ничью – 3,80. На выигрыш «Лейпцига» можно поставить за 4,30.

    Источник: «Бомбардир»

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