Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Камоцци назвал самый популярный российский клуб

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает москвичей самым популярным клубом страны.

    «Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб в России.

    «Зенит», пожалуй, наиболее известен на европейском уровне, потому что много лет играл в Лиге чемпионов и много лет назад выигрывал Кубок УЕФА», – сказал Камоцци.

    • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • Москвичи – действующие обладатели Кубка России.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В «Спартаке» прокомментировали отказ Минспорта России в выдаче паспорта РФ Промесу
    Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира» 51
    Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +695

      ПалкоВводецъ (returned) 22 февраля, 20:22

      Ещё один зомбированный фердуновским баблом. гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 19:52

      Взяди моду у всех кого не плпади спрашивать о популярности клуба.
      Матчи на выезде объективно отвечают на этот вопрос.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11