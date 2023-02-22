Камоцци назвал самый популярный российский клуб

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает москвичей самым популярным клубом страны.

«Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб в России.

«Зенит», пожалуй, наиболее известен на европейском уровне, потому что много лет играл в Лиге чемпионов и много лет назад выигрывал Кубок УЕФА», – сказал Камоцци.

«Спартак» остается самым титулованным клубом России.

Команда идет в РПЛ 2-й.

Москвичи – действующие обладатели Кубка России.

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