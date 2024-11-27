27.11.2024, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
57
Жбанов
18
Кучаев
19
Байрамян
69
Голенков
10
Щетинин
3-3-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
68
Литвинов
14
Абена
26
Хлусевич
35
Мартинс
7
Мангаш
25
Пруцев
28
Медина
28
Зорин
11
Николсон
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
18
Кучаев
55
Осипенко
55
Осипенко
18
Кучаев
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
15
Глебов
10
Комаров
10
Комаров
15
Глебов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
26
Хлусевич
10
Маркиньос
10
Маркиньос
26
Хлусевич
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
28
Зорин
5
Барко
5
Барко
28
Зорин
28
Медина
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
28
Медина
11
Николсон
9
Угальде
9
Угальде
11
Николсон
Остались в запасе
Ростов
Спартак
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ростов - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»