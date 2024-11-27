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  • «Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 19:20
Ростов
27.11.2024, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спартак
19' Е. Голенков 31' В. Мелехин
55' К. Мартинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
57
Жбанов
18
Кучаев
19
Байрамян
69
Голенков
10
Щетинин
3-3-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
68
Литвинов
14
Абена
26
Хлусевич
35
Мартинс
7
Мангаш
25
Пруцев
28
Медина
28
Зорин
11
Николсон
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
18
Кучаев
55
Осипенко
55
Осипенко
18
Кучаев
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
15
Глебов
10
Комаров
10
Комаров
15
Глебов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
26
Хлусевич
10
Маркиньос
10
Маркиньос
26
Хлусевич
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
28
Зорин
5
Барко
5
Барко
28
Зорин
28
Медина
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
28
Медина
11
Николсон
9
Угальде
9
Угальде
11
Николсон
Остались в запасе
Ростов
Спартак
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ростов - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Спартак»

«Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Ростов
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