Кварацхелия в матче с «Айнтрахтом» отдал голевой пас пяткой

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голевым пасом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:0). Грузин сделал ассист пяткой.
Также Кварацхелия в Германии не забил пенальти.
- У Хвичи 6 матчей подряд с результативными действиями.
- У Кварацхелии 2 гола и 4 ассиста в 6 матчах этого сезона ЛЧ.
- Грузин играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: Бомбардир.ру