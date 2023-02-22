Кварацхелия в матче с «Айнтрахтом» отдал голевой пас пяткой

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голевым пасом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:0). Грузин сделал ассист пяткой.

Также Кварацхелия в Германии не забил пенальти.

У Хвичи 6 матчей подряд с результативными действиями.

У Кварацхелии 2 гола и 4 ассиста в 6 матчах этого сезона ЛЧ.

Грузин играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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