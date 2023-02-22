Бензема перед голом «Ливерпулю» усадил Алисона на пятую точку

Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2).
Перед пятым голом «Реала» Бензема обыграл вратаря соперника Алисона, усадив его на пятую точку. Потом француз попал в незащищенную область ворот.
- У Бензема дубль.
- Лучшим игроком матча признали его партнера Винисиуса.
- Ответный матч – через 3 недели в Мадриде.
Скриншот трансляции «Матч ТВ».
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Источник: Бомбардир.ру