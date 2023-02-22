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    Бензема перед голом «Ливерпулю» усадил Алисона на пятую точку

    Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2).

    Перед пятым голом «Реала» Бензема обыграл вратаря соперника Алисона, усадив его на пятую точку. Потом француз попал в незащищенную область ворот.

    • У Бензема дубль.
    • Лучшим игроком матча признали его партнера Винисиуса.
    • Ответный матч – через 3 недели в Мадриде.

    Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2023 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 22 февраля, 10:33

      Бензема великолепен!

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