Бензема перед голом «Ливерпулю» усадил Алисона на пятую точку

Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2).

Перед пятым голом «Реала» Бензема обыграл вратаря соперника Алисона, усадив его на пятую точку. Потом француз попал в незащищенную область ворот.

У Бензема дубль.

Лучшим игроком матча признали его партнера Винисиуса.

Ответный матч – через 3 недели в Мадриде.

Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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