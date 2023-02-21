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    Анчелотти сообщил, что Бензема выйдет в старте «Реала» на матч против «Ливерпуля»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскрыл подробности формирования стартового состава на матч 1/8 финала ЛЧ против «Ливерпуля».

    «Бензема в хорошей форме и начнет матч в стартовом составе. Карим, как и остальные игроки «Реала», с нетерпением ждет начала плей-офф. Прошлогодние воспоминания еще остались в нашей памяти.

    Кто сыграет в центре поля? Я не беспокоюсь, потому что мы очень хорошо смотрелись с парнями, которые играли вместо Чуамени и Крооса. Мы верим в команду», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

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    Источник: «Бомбардир»

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