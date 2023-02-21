Семшов: «Меня в «Спартак» приглашали все тренеры – от Романцева до Лаудрупа. С Карпиным встрачался три раза»

Экс-игрок «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов рассказал, как его пытался подписать «Спартак».

«Александр Тарханов поверил в меня. Он меня подтащил к основному составу. Потом произошел раскол в ЦСКА, когда большая часть футболистов ушла в «Торпедо». В ЦСКА пришел Садырин, который начал заново создавать. Тяжело было пробиваться, не так много сыграл.

Надо отдать должное руководству клуба, они меня с легкостью отпустили, несмотря на то, что я был военнослужащим. Мне сказали, что на меня не рассчитывают, ставка делается на опытных футболистов.

Меня в «Спартак» приглашали все тренеры, начиная от Олега Ивановича Романцева, закачивая Лаудрупом. Когда Валерий Георгиевич (Карпин) был гендиректором, я с ним три раза встречался. Не знаю, что не складывалось, у меня был контракт, все вопросы нужно было адресовать «Торпедо», — сказал Семшов.

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