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    «С такими друзьями и враги не нужны». Анри – о фото Неймара из «Макдональдса»

    Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал друзей Неймара, комментируя фото футболиста из «Макдональдса».

    Бразилец посетил ресторан быстрого питания после поражения своей команды от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

    «Это его друзья опубликовали фотографию? С такими друзьями и враги не нужны», – сказал Анри.

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Daily Mail

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