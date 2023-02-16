Неймар сходил в «Макдональдс» ночью. Мбаппе просил игроков «ПСЖ» хорошо спать и питаться, чтобы пройти «Баварию»

Нападающий «ПСЖ» Неймар перекусил в «Макдональдсе» ночью.

Бразилец на следующий день после поражения от «Баварии» сыграл в покерном турнире, после которого ночью посетил с друзьями «Макдональдс». Фото Неймара в ресторане быстрого питания опубликовал в соцсетях его друг Гильермо Питта.

«Приучаем его делать нормальные вещи», – подписал Питта фотографию.

Примечательно, что после первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Баварией» (0:1) одноклубник Неймар Килиан Мбаппе обратился к партнерам с такими словами: «Нужно, чтобы к ответной игре у нас все были здоровы, чтобы все хорошо питались и выспались».

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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