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    Неймар сходил в «Макдональдс» ночью. Мбаппе просил игроков «ПСЖ» хорошо спать и питаться, чтобы пройти «Баварию»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар перекусил в «Макдональдсе» ночью.

    Бразилец на следующий день после поражения от «Баварии» сыграл в покерном турнире, после которого ночью посетил с друзьями «Макдональдс». Фото Неймара в ресторане быстрого питания опубликовал в соцсетях его друг Гильермо Питта.

    «Приучаем его делать нормальные вещи», – подписал Питта фотографию.

    Примечательно, что после первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Баварией» (0:1) одноклубник Неймар Килиан Мбаппе обратился к партнерам с такими словами: «Нужно, чтобы к ответной игре у нас все были здоровы, чтобы все хорошо питались и выспались».

    • Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1921

      jek718875 12 минут назад

      На халяву и Макдональдс сладкий

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      Рейтинг: +1028

      Лфшт 2 часа назад

      За его бабки. Настоящий друг

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