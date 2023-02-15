Мбаппе сказал, что нужно сделать игрокам «ПСЖ» для прохода «Баварии»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) назвал условия для успеха по итогам двух встреч.

«Нужно, чтобы к ответной игре у нас все были здоровы, чтобы все хорошо питались и выспались. Сопернику будет неуютно, когда мы в полном составе сыграем в атакующий футбол.

Возможность для камбэка есть», – считает Мбаппе.

Килиан накануне забил 2 гола, но их отменили из-за офсайдов.

Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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