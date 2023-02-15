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    Мбаппе сказал, что нужно сделать игрокам «ПСЖ» для прохода «Баварии»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) назвал условия для успеха по итогам двух встреч.

    «Нужно, чтобы к ответной игре у нас все были здоровы, чтобы все хорошо питались и выспались. Сопернику будет неуютно, когда мы в полном составе сыграем в атакующий футбол.

    Возможность для камбэка есть», – считает Мбаппе.

    • Килиан накануне забил 2 гола, но их отменили из-за офсайдов.
    • Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.
    • Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13136

      Алексей З 25 минут назад

      Есть у парня скорость , есть удар , а вот мозгов Бог не дал. Бывает.
      Сыграть в атакующий в Мюнхене это как ? Оставаться в линии атаки , при потери мяча, не троём ( Мбаппе, Неймар , Месси ) , а 4-5 ? Сколько тогда вам положут ?
      Чел не может понять , что без полузащиты и Месси ( как пасующего ) его скорость просто ветер.
      Бавария так же переживает не очень хороший период и шансы конечно ещё есть , но не стоит х..ню нести в люди.

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      Рейтинг: +2708

      BlackMurder 38 минут назад

      В Мюнхене , вам канешь дадут играть в атакующий футбол

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