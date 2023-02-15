Мбаппе сказал, что нужно сделать игрокам «ПСЖ» для прохода «Баварии»

Есть у парня скорость , есть удар , а вот мозгов Бог не дал. Бывает.
Сыграть в атакующий в Мюнхене это как ? Оставаться в линии атаки , при потери мяча, не троём ( Мбаппе, Неймар , Месси ) , а 4-5 ? Сколько тогда вам положут ?
Чел не может понять , что без полузащиты и Месси ( как пасующего ) его скорость просто ветер.
Бавария так же переживает не очень хороший период и шансы конечно ещё есть , но не стоит х..ню нести в люди.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) назвал условия для успеха по итогам двух встреч.
«Нужно, чтобы к ответной игре у нас все были здоровы, чтобы все хорошо питались и выспались. Сопернику будет неуютно, когда мы в полном составе сыграем в атакующий футбол.
Возможность для камбэка есть», – считает Мбаппе.
- Килиан накануне забил 2 гола, но их отменили из-за офсайдов.
- Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.
- Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.
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