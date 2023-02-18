«Он сильнее Черчесова». Генич назвал лучшего тренера России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос, кто сейчас лучший тренер России.

«Валерий Карпин – лучший тренер среди россиян. Да, он сильнее Станислава Черчесова. Чем? У Карпина прогрессируют игроки», – сказал Генич.

Карпин с «Ростовом» идет в РПЛ 3-м.

Также Карпин тренирует сборную России.

Черчесов в прошлом сезоне сделал золотой дубль с «Ференцварошем».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!