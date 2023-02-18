«Он сильнее Черчесова». Генич назвал лучшего тренера России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос, кто сейчас лучший тренер России.
«Валерий Карпин – лучший тренер среди россиян. Да, он сильнее Станислава Черчесова. Чем? У Карпина прогрессируют игроки», – сказал Генич.
- Карпин с «Ростовом» идет в РПЛ 3-м.
- Также Карпин тренирует сборную России.
- Черчесов в прошлом сезоне сделал золотой дубль с «Ференцварошем».
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Источник: ютуб-канал «Вышли!»