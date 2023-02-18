Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Один из лучших наших матчей». Гвардиола – о ничьей «Сити» с «Ноттингем Форест»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 24-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1).

    «Это одна из лучших наших игр, но мы потеряли два очка.

    Мы должны быть более агрессивными. Нам предстоит сыграть еще много игр, мы это понимаем», – цитирует испанца телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на ВВС.

    • «Манчестер Сити» упустил шанс вернуться на 1-е место.
    • Манчестерцы в этом сезоне защищают чемпионство АПЛ.
    • «Ноттингем Форест» – выходец из Чемпионшипа.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1) 6
    Зинченко впервые забил в АПЛ – в 92-м матче 4
    Хави назвал две самые атакующие команды Европы 4
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +449

      lipatov32 1 час назад

      Да свенти ты уже из клуба! И ПИ дерсона, дрявого с собой забери!
      Всё С. Ц. У. К. А. Хорошо!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11