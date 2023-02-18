«Один из лучших наших матчей». Гвардиола – о ничьей «Сити» с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 24-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1).

«Это одна из лучших наших игр, но мы потеряли два очка.

Мы должны быть более агрессивными. Нам предстоит сыграть еще много игр, мы это понимаем», – цитирует испанца телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на ВВС.

«Манчестер Сити» упустил шанс вернуться на 1-е место.

Манчестерцы в этом сезоне защищают чемпионство АПЛ.

«Ноттингем Форест» – выходец из Чемпионшипа.

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