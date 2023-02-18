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    Хави назвал две самые атакующие команды Европы

    Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен с мнением, что у его команды оборонительный стиль игры.

    «Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Манчестер Сити».

    Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером», – сказал Хави.

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      dvergerger 13 минут назад


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      Рейтинг: +763

      Таврида 1 час назад

      Баварию не назвал потому что 2-8 и другие неприятные результаты в матчах с немцами жгут душу истинного каталонца?

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      Рейтинг: +613

      Теркчанин 1 час назад

      самая атакующая,это Бавария,на втором месте МанСити,на третьем клуб Хвичи,они с Осимхеном одни из лучших атакующих пар.

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      Рейтинг: +676

      Октавиус 1 час назад

      9-е место по голам в топ-5 лигах, но считает себя чуть ли не лучшим - вот это самомнение

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      Рейтинг: +12296

      DeStar 2 часа назад

      я бы тоже не назвал оборонительным, кто так говорит дурачки))
      то что самая атакующая - смешно конечно, сити, ага, бавария или наполи ржут в стороне

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