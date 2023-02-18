Хави назвал две самые атакующие команды Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен с мнением, что у его команды оборонительный стиль игры.

«Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Манчестер Сити».

Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером», – сказал Хави.

«Барса» забила 43 мяча в 21 туре Примеры. Больше только у «Реала» – 44.

«Сити» отличился 59 голами в 23 турах АПЛ. Это лучший результат в лиге.

Каталонцев в топ-5 лигах Европы также опережают «Арсенал» (47), «ПСЖ» (55), «Монако» (51), «Марсель» (45), «Наполи» (56) и «Бавария» (59).

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