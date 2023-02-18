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    РФС назначил арбитра на дерби «Локомотив» – «Спартак» и другие матчи Кубка России

    Стали известны судейские назначения на игры 1/4 финала Кубка России.

    «Локомотив» и «Спартак» рассудит петербуржец Владислав Безбородов.

    На матче «Зенита» в Ульяновске не будет системы VAR.

    Путь РПЛ

    22 февраля, среда

    «Ростов»«Урал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Арам Петросян; AVAR-2 – Сергей Чебан.

    «Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; AVAR-2 – Роман Галимов.

    23 февраля, четверг

    «Крылья Советов»«Динамо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Евгений Буланов.

    ЦСКА – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; AVAR-2 – Артур Федоров.

    Путь регионов

    25 февраля, суббота

    «Волга»«Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев.

    26 февраля, воскресенье

    «Акрон»«Торпедо»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов.

    «Уфа»«Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан.

    27 февраля, понедельник

    «Звезда»«Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Илья Елеференко.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17040

      NewLife 6 минут назад

      Волга-синит: судья Сухой))))))))))))))). Советую записать игру, чтобы потом наслаждаться комедийным судейством. Не получилось перенести игру в Питер, так они своего судейку впихнули.

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      Рейтинг: +14217

      Skull_Boy 7 минут назад

      Да кто бы сомневался, что именно дерби будет шкурка судить, а второй продажник ЦСКА

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