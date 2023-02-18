РФС назначил арбитра на дерби «Локомотив» – «Спартак» и другие матчи Кубка России

Стали известны судейские назначения на игры 1/4 финала Кубка России.

«Локомотив» и «Спартак» рассудит петербуржец Владислав Безбородов.

На матче «Зенита» в Ульяновске не будет системы VAR.

Путь РПЛ

22 февраля, среда

«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Арам Петросян; AVAR-2 – Сергей Чебан.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; AVAR-2 – Роман Галимов.

23 февраля, четверг

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Евгений Буланов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; AVAR-2 – Артур Федоров.

Путь регионов

25 февраля, суббота

«Волга» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев.

26 февраля, воскресенье

«Акрон» – «Торпедо»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов.

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан.

27 февраля, понедельник

«Звезда» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Илья Елеференко.

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