Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Судья Казарцев хочет, чтобы его сыновья стали военными

    Футбольный арбитр Василий Казарцев ответил на вопросы о службе в армии.

    – Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Вам непонятна такая позиция?

    – Многие из моих друзей не служили в армии. Это выбор каждого. Не в моем праве кого-либо осуждать.

    Чуть переформулирую вопрос – каждый мужик должен отслужить?

    – Каждый выбирает сам – быть мужиком, который отслужил, или который не служил.

    – А между ними есть разница?

    - Да.

    – В чем?

    – Во взгляде на будущее с разной степенью надежности. Отслуживший более гибок, он лучше подстраивается под изменения внешнего мира.

    – У вас растет два сына. Если один из них придeт и скажет, что не хочет служить, как отреагируете?

    – Если честно, пока не задумывался над этим. Но в глубине души я надеюсь, что они пойдут в военную академию.

    Хочу отдать сыновей туда. Это положительная школа жизни.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Казарцев предположил, куда судьи попадают после смерти 1
    Судья Казарцев: «Генич погано комментировал мои матчи» 5
    Казарцев не сдал тест по физподготовке («СЭ») 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13165

      Алексей З 17 минут назад

      Не каждый мужик будет такие вопросы задавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Рыло свина 35 минут назад

      у генералов есть свои дети!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13165

      Алексей З 44 минуты назад

      В России военная служба один из трамплинов в карьерном росте.
      Правда после 24.02.22 очень многое изменилось...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11