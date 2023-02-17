Судья Казарцев хочет, чтобы его сыновья стали военными

Футбольный арбитр Василий Казарцев ответил на вопросы о службе в армии.

– Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Вам непонятна такая позиция?

– Многие из моих друзей не служили в армии. Это выбор каждого. Не в моем праве кого-либо осуждать.

– Чуть переформулирую вопрос – каждый мужик должен отслужить?

– Каждый выбирает сам – быть мужиком, который отслужил, или который не служил.

– А между ними есть разница?

- Да.

– В чем?

– Во взгляде на будущее с разной степенью надежности. Отслуживший более гибок, он лучше подстраивается под изменения внешнего мира.

– У вас растет два сына. Если один из них придeт и скажет, что не хочет служить, как отреагируете?

– Если честно, пока не задумывался над этим. Но в глубине души я надеюсь, что они пойдут в военную академию.

Хочу отдать сыновей туда. Это положительная школа жизни.

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