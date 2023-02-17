Судья Казарцев хочет, чтобы его сыновья стали военными

Футбольный арбитр Василий Казарцев ответил на вопросы о службе в армии.
– Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Вам непонятна такая позиция?
– Многие из моих друзей не служили в армии. Это выбор каждого. Не в моем праве кого-либо осуждать.
– Чуть переформулирую вопрос – каждый мужик должен отслужить?
– Каждый выбирает сам – быть мужиком, который отслужил, или который не служил.
– А между ними есть разница?
- Да.
– В чем?
– Во взгляде на будущее с разной степенью надежности. Отслуживший более гибок, он лучше подстраивается под изменения внешнего мира.
– У вас растет два сына. Если один из них придeт и скажет, что не хочет служить, как отреагируете?
– Если честно, пока не задумывался над этим. Но в глубине души я надеюсь, что они пойдут в военную академию.
Хочу отдать сыновей туда. Это положительная школа жизни.
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