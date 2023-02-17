В Испании сообщили, сколько матчей пропустит Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри постарается восстановиться к игре 26-го тура Примеры против «Реала» (19 марта).
Сообщалось, что 20-летний футболист выбыл на три-четыре недели из-за травмы задней поверхности бедра.
Испанец, вероятно, пропустит шесть матчей «Барсы»:
- «Кадис» (19 февраля, Примера)
- «Манчестер Юнайтед» (23 февраля, Лига Европы)
- «Альмерия» (26 февраля, Примера)
- «Реал» (2 марта, Кубок Испании)
- «Валенсия» (5 марта, Примера)
- «Атлетик» (12 марта, Примера)
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Источник: Mundo Deportivo