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    В Испании сообщили, сколько матчей пропустит Педри

    Полузащитник «Барселоны» Педри постарается восстановиться к игре 26-го тура Примеры против «Реала» (19 марта).

    Сообщалось, что 20-летний футболист выбыл на три-четыре недели из-за травмы задней поверхности бедра.

    Испанец, вероятно, пропустит шесть матчей «Барсы»:

    • «Кадис» (19 февраля, Примера)
    • «Манчестер Юнайтед» (23 февраля, Лига Европы)
    • «Альмерия» (26 февраля, Примера)
    • «Реал» (2 марта, Кубок Испании)
    • «Валенсия» (5 марта, Примера)
    • «Атлетик» (12 марта, Примера)

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    Источник: Mundo Deportivo

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