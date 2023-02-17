Стали известны сроки восстановления Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри не поможет команде в ближайших матчах.

Сообщалось, что у него травма задней поверхности бедра.

На восстановление футболисту потребуется от трех до четырех недель.

20-летний хавбек пропустит ответную игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, первый полуфинал Кубка Испании с «Реалом» и другие матчи.

В этом сезоне Педри забил 7 голов в 30 встречах.

«Барса» лидирует в Примере с 8-очковым отрывом.

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