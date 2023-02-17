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    Стали известны сроки восстановления Педри

    Полузащитник «Барселоны» Педри не поможет команде в ближайших матчах.

    Сообщалось, что у него травма задней поверхности бедра.

    На восстановление футболисту потребуется от трех до четырех недель.

    20-летний хавбек пропустит ответную игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, первый полуфинал Кубка Испании с «Реалом» и другие матчи.

    • В этом сезоне Педри забил 7 голов в 30 встречах.
    • «Барса» лидирует в Примере с 8-очковым отрывом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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