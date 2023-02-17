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    Чалов назвал форвардов, на которых он равняется

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, какие атакующие футболисты были для него ориентиром.

    – Помощник Федотова Ямлиханов приводит тебе примеры Холанда, и что ты «все это умеешь». Ощущаешь, что ты не хуже Холанда?

    – Сравниваю себя с другими футболистами, стараюсь брать их лучшие качества. Холанд – это невероятная антропометрия.

    А я вот на Фалькао, Суареса смотрел. Радамель имеет рост метр восемьдесят, как и я. Мы одинаковой комплекции, только он пошире. И сколько забил головой!

    А после чемпионата мира присматриваюсь к Ришарлисону.

    – Чем он понравился?

    – Близок стиль: и в подыгрыше цеплял все, и отрабатывал в обороне.

    Отдельно смотрел на Ришарлисона: как он за Неймаром бегал, сколько работы проделал, спринтов совершил. И это все 90 минут, ну или почти.

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    Источник: Sport24

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