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    РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

    Российский футбольный союз обратился в Верховный суд Швейцарии.

    РФС обжаловал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА.

    Речь идет об ограничениях, предусматривающих отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2571

      fakeid 1 час назад

      на самом деле чудо было близко. 10 января был суд, и один из трёх судей проголосовал за нас, двое, соответственно, против. нужно было одного из них замотивировать, как это делал федун, забегая с чемоданчиком в судейскую. что, в россии мало чемоданчиков, а в европе судьи святые? лишний лям - это лишний лям))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2571

      fakeid 1 час назад

      в хамовнический районный суд надо обращаться, чтобы был результат.

      2
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      Рейтинг: +17014

      NewLife 1 час назад

      Похоже, что хитрые юристы просто доят РФС.

      0
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      Рейтинг: +13164

      Алексей З 1 час назад

      Смысл ? Показать свою деятельность ?
      Понт - это единственное что в России проходит.

      1
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      Рейтинг: +18764

      Cleaner > Алексей З 15 минут назад

      Юристы выполняют свою работу. Что не так?

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      Рейтинг: +11865

      R_a_i_n 1 час назад

      Правильно. Тыкать их носом в их же законы! Понимаю, что вердикт будет такой же.

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      Рейтинг: +13164

      Алексей З > R_a_i_n 1 час назад

      Виктор , ну это суходрочка. Так , для отписки , вродее что-то делали.

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      Рейтинг: +11865

      R_a_i_n > Алексей З 1 час назад

      Да пофигу. Тут интересно другое, ка они будут с точки зрения ихнего свода законов писать мотивировочную часть. Нужно что-то выдумывать. Остальной мир к примеру посмотрит на этот цирк и сделает вывод для себя!

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      Рейтинг: +13164

      Алексей З > R_a_i_n 1 час назад

      Дружище , ну хорош.
      Что им выдумывать ? Это они развязали сво ? Ты парень не глупый, ну что нам друг друга обманывать.
      Мы заварили кашу , вот и расхлёбываем.

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      Рейтинг: +11865

      R_a_i_n > Алексей З 1 час назад

      В правилах написано про сво?

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      Рейтинг: +18764

      Cleaner > Алексей З 12 минут назад

      СВО развязали США. И при чем тут обращение в суд по футбольным вопросам. Когда те же США напрочь РАЗБОМБИЛИ ЮГОСЛАВИЮ, их спортсменов отстранили от соревнований?

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