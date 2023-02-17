РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз обратился в Верховный суд Швейцарии.
РФС обжаловал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА.
Речь идет об ограничениях, предусматривающих отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: ТАСС