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  • РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

17 февраля 2023, 13:34
7

Российский футбольный союз обратился в Верховный суд Швейцарии.

РФС обжаловал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА.

Речь идет об ограничениях, предусматривающих отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1676631177
Правильно. Тыкать их носом в их же законы! Понимаю, что вердикт будет такой же.
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NewLife
1676631904
Похоже, что хитрые юристы просто доят РФС.
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BRAZILES
1676705635
обращение в швейцарский суд--это одно и тоже что обращаться в уефа и фифа ---полная глупость ответ известен
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