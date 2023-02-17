Худяков рассказал, у кого в РПЛ самый мощный удар

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, у какого футболиста из чемпионата России самый сильный удар.
— У кого в РПЛ самый мощный удар?
— Самый неприятный — у Промеса: очень резкий, сильный и крученый. Еще у Рифата Жемалетдинова плотный удар — летит как из пушки.
- 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
- Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.
- Контракт «Локо» с футболистом рассчитан до 2024 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»