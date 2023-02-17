Худяков рассказал, у кого в РПЛ самый мощный удар

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, у какого футболиста из чемпионата России самый сильный удар.

— У кого в РПЛ самый мощный удар?

— Самый неприятный — у Промеса: очень резкий, сильный и крученый. Еще у Рифата Жемалетдинова плотный удар — летит как из пушки.

19-летний Худяков – воспитанник «Локо».

Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

Контракт «Локо» с футболистом рассчитан до 2024 года.

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