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    Ари: «Бразильцы и россияне – братья. Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией»

    Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил, что считает россиян и бразильцев братьями.

    «Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Я много раз видел высказывания [президента Бразилии] Лулы да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента.

    У наших стран хорошие отношения. Бразильцы и россияне похожи — русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне — братья.

    Если состоится матч между сборными Бразилии и России, у команды Карпина будут хорошие шансы на победу, я думаю», — заявил Ари.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17014

      NewLife 1 час назад

      Конечно братья, ведь произошли от Адама и Евы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      Fialet > NewLife 35 минут назад

      Вот не надо приплетать еврейский взгляд на изначалие.

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      Рейтинг: +17014

      NewLife > Fialet 14 минут назад

      Что, отменить христианство ? Как тогда объяснить то, что Ари внешне очень похож на Семака ? Просто близнецы. Мне не хватает образования, чтобы понять, что ты имеешь в виду под словом "изначалие"

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