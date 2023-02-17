Ари: «Бразильцы и россияне – братья. Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией»

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил, что считает россиян и бразильцев братьями.

«Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Я много раз видел высказывания [президента Бразилии] Лулы да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента.

У наших стран хорошие отношения. Бразильцы и россияне похожи — русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне — братья.

Если состоится матч между сборными Бразилии и России, у команды Карпина будут хорошие шансы на победу, я думаю», — заявил Ари.

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