Израильский агент: «России не стоит уходить в Азию, если она хочет вернуться в Европу»

Известный израильский агент Григорий Крицер прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию.

«Я лично считаю это нецелесообразным. Уровень футбола там однозначно ниже. Те же легионеры охотнее едут в команды, которые участвуют в европейских турнирах, чем в азиатских. Пока российский футбол вне еврокубков, этот вопрос хотя бы будет висеть в воздухе.

А как только перейдут в АФК, в Европе скажут: «Окей, они уже в Азии, играют международные матчи — нет проблем». Если Россия хочет вернуться в Европу, ей не стоит уходить в Азию. Мы все надеемся, что этот конфликт рано или поздно закончится», — сказал Крицер.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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