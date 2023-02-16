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    Нигматуллин определил трех фаворитов Лиги чемпионов

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в ЛЧ-2022/23.

    «Фавориты как всегда одни и те же: мадридский «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити».

    Я не ожидаю никаких сенсаций в этом розыгрыше. Думаю, что кто-то из этой тройки заберeт титул», – заявил Нигматуллин.

    • «Бавария» победила «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала.
    • «Сити» и «Реал» проведут свои игры на следующей неделе.

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    Источник: «Чемпионат»

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