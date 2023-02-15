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    Акинфеев рассказал, как относится к трештоку вратаря Мартинеса в финале ЧМ-2022

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.

    — Какое впечатление осталось от игры вратарей на турнире?

    — Было много и серий пенальти, и хороших сейвов в игре. В финале на 120-й минуте Эмилиано Мартинес в момент удара Коло-Муани сделал то, что наверняка войдет в историю футбола.

    — Как относитесь к трештоку Мартинеса, который сбивал всех с толку в двух сериях пенальти — и в итоге сбил?

    — На самом деле мне не нравится эта история, когда вратарь подходит, кому-то что-то шепчет, забирает мяч, швыряет его куда-то... Я человек скромный, простой и прекрасно понимаю — мое место здесь, на линии, а у бьющего игрока — там. Нужно уважать друг друга.

    • Мартинеса признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
    • На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.
    • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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