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    21-летний новичок «Урала»: «Для комфортной жизни мне нужно 250 тысяч рублей в месяц»

    Новичок «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

    – Сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни?

    – 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной.

    • 21-летний Сунгатулин перешел в «Урал» в феврале из «Спартака».
    • «Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.
    • В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.
    • Он был там в аренде с начала июля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +852

      3meeeD 59 минут назад

      21 год. 250т.для комфорта.
      Е5альник,у сопляка не треснет?

      1
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      Рейтинг: +482

      Андреич > 3meeeD 21 минуту назад

      Если он способен получать такие деньги, то это его дело, куда их тратить.
      И "Е5альник,у сопляка не треснет", если он на это способен.
      Беда не в том, что большие расходы. Беда в том, что маленькие доходы. (По-моему, Рокфеллер).

      0
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      Рейтинг: +2526

      fakeid 1 час назад

      губерниевское рыло получает 700. вот за что? за визги? не, ну живёт-то он может и на 200 в месяц, остальное копит. на какую-нибудь золотую лыжу, которую он себе засунет в одно место и начнёт вести репортаж, как обычно он и делает.

      0
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      Рейтинг: +1912

      jek718875 2 часа назад

      Живут же люди

      2
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      Рейтинг: +101073

      sv1969 > jek718875 1 час назад

      Это же не Черданцев который сказал "Я зарабатываю до смешного мало")))

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      Рейтинг: +1912

      jek718875 > sv1969 1 час назад

      Насколько мне известно, Чердак получает около 1000 000 р.в месяц

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