21-летний новичок «Урала»: «Для комфортной жизни мне нужно 250 тысяч рублей в месяц»

Новичок «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

– Сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни?

– 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной.

21-летний Сунгатулин перешел в «Урал» в феврале из «Спартака».

«Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.

В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.

Он был там в аренде с начала июля 2022 года.

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