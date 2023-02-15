21-летний новичок «Урала»: «Для комфортной жизни мне нужно 250 тысяч рублей в месяц»

Новичок «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.
– Сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни?
– 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной.
- 21-летний Сунгатулин перешел в «Урал» в феврале из «Спартака».
- «Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.
- В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.
- Он был там в аренде с начала июля 2022 года.
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Источник: «РБ Спорт»