Окоча назвал двух игроков, с которыми ассоциирует российский футбол

Экс-игрок «ПСЖ» и «Халл Сити» Джей-Джей Окоча высказался о российском футболе.

«Я знаю некоторые российские клубы — «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Кажется, я играл против «Локо». Я знаю очень мало российских футболистов — например, Игоря Яновского, Александра Головина.

Еще вот недавно играл в «Вэст Хэме», кажется, Влашич. Он не россиянин? Ого, я думал, наоборот, ха-ха.

Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим — высокий такой… Артем Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», — заявил Окоча.

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