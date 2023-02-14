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    Окоча назвал двух игроков, с которыми ассоциирует российский футбол

    Экс-игрок «ПСЖ» и «Халл Сити» Джей-Джей Окоча высказался о российском футболе.

    «Я знаю некоторые российские клубы — «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Кажется, я играл против «Локо». Я знаю очень мало российских футболистов — например, Игоря Яновского, Александра Головина.

    Еще вот недавно играл в «Вэст Хэме», кажется, Влашич. Он не россиянин? Ого, я думал, наоборот, ха-ха.

    Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим — высокий такой… Артем Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», — заявил Окоча.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.02.2023 22:55
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