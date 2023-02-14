«Зенит» опубликовал валентинку от Сутормина, которого не отпустили в ЦСКА

Пресс-служба «Зенита» в день святого Валентина опубликовал валентинку от своего игрока Алексея Сутормина.
Сегодня же стало известно, что «Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 12 матчах (643 минуты).
- Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
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Источник: «Бомбардир»