«Зенит» опубликовал валентинку от Сутормина, которого не отпустили в ЦСКА

Пресс-служба «Зенита» в день святого Валентина опубликовал валентинку от своего игрока Алексея Сутормина.

Сегодня же стало известно, что «Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА.

В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 12 матчах (643 минуты).

Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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