«Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА этой зимой («Матч ТВ»)

ЦСКА хотел арендовать полузащитника Алексея Сутормина у «Зенита» в зимнее трансферное окно.
По информации «Матч ТВ», в переходе Сутормина был заинтересован тренер ЦСКА Владимир Федотов, с которым они вместе работали в «Оренбурге». «Зенит» отказался отпускать футболиста.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 12 матчах (643 минуты).
- Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
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Источник: «Матч ТВ»