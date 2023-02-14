«Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА этой зимой («Матч ТВ»)

ЦСКА хотел арендовать полузащитника Алексея Сутормина у «Зенита» в зимнее трансферное окно.

По информации «Матч ТВ», в переходе Сутормина был заинтересован тренер ЦСКА Владимир Федотов, с которым они вместе работали в «Оренбурге». «Зенит» отказался отпускать футболиста.

В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 12 матчах (643 минуты).

Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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