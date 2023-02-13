«Выступила одна бабенка». Ловчев резко ответил Зареме на слова про ветерана, зажавшего ромб «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал критику в свой адрес от супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее Зарема заявила, что один из ветеранов «Спартака» «зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ».

«Выступила одна бабенка (так иногда женщин называл Николай Петрович Старостин), которая заявила, что я зажал ромб «Спартака». Что ж, отвечаю.

Мяч в буковке «С» на эмблеме «Спартака» появился довольно давно, когда клубом не руководил Федун, а обществом руководили другие люди. И не я требовал, чтобы клуб платил обществу «Спартак» за пользование товарным знаком. Товарный знак в общество передал Николай Петрович Старостин, а обществом руководил Николай Николаевич Озеров.

Я же не только играл в «Спартаке», но и возглавлял мини-футбольный клуб, и выиграл там все, что можно, не позоря клуб так, как это делала раньше и делает сейчас эта бабенка. Никакие переговоры ни о какой-либо оплате я с клубом не вел никогда.

Какое-то время назад товарный знак был отчужден у общества – произошло это в период руководства Анной Борисовной Алешиной (она возглавляла общество). В итоге права на знак оказались в фирме ее сына, в ООО «Спортивный клуб «Спартак». Для обывателя одно и тоже, а по факту – сынок торговал знаком, давая разрешения.

Учитывая мое прошлое, то, что я – воспитанник Старостина и Симоняна, меня попросили помочь в возврате товарного знака. Выиграл выборы, стал главой общества, и через суды знак был возвращен», – написал Ловчев в телеграме.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!