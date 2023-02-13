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  • «Выступила одна бабенка». Ловчев резко ответил Зареме на слова про ветерана, зажавшего ромб «Спартака»

«Выступила одна бабенка». Ловчев резко ответил Зареме на слова про ветерана, зажавшего ромб «Спартака»

13 февраля 2023, 18:46
5

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал критику в свой адрес от супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее Зарема заявила, что один из ветеранов «Спартака» «зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ».

«Выступила одна бабенка (так иногда женщин называл Николай Петрович Старостин), которая заявила, что я зажал ромб «Спартака». Что ж, отвечаю.

Мяч в буковке «С» на эмблеме «Спартака» появился довольно давно, когда клубом не руководил Федун, а обществом руководили другие люди. И не я требовал, чтобы клуб платил обществу «Спартак» за пользование товарным знаком. Товарный знак в общество передал Николай Петрович Старостин, а обществом руководил Николай Николаевич Озеров.

Я же не только играл в «Спартаке», но и возглавлял мини-футбольный клуб, и выиграл там все, что можно, не позоря клуб так, как это делала раньше и делает сейчас эта бабенка. Никакие переговоры ни о какой-либо оплате я с клубом не вел никогда.

Какое-то время назад товарный знак был отчужден у общества – произошло это в период руководства Анной Борисовной Алешиной (она возглавляла общество). В итоге права на знак оказались в фирме ее сына, в ООО «Спортивный клуб «Спартак». Для обывателя одно и тоже, а по факту – сынок торговал знаком, давая разрешения.

Учитывая мое прошлое, то, что я – воспитанник Старостина и Симоняна, меня попросили помочь в возврате товарного знака. Выиграл выборы, стал главой общества, и через суды знак был возвращен», – написал Ловчев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Салихова Зарема
Комментарии (5)
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balam
1676304382
вот так изобретение.маразм какой то.малевич курит
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АлексМак
1676306196
Красавец!
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Вомбат
1676306981
Боюсь, что сейчас у сектантов начнется раскол. Факты за Ловчева, а эмоции за Зарему. И кстати, знаете почему сектанты так ее обожают? Не потому, что она много хорошего дала Спартаку. Ничего она ему не дала, кроме испорченной репутации. Например два ее последних сообщения - что якобы это она нашла Абаскаля, и что якобы она родом из Ульяновска - легко опрвергаются с помощью Яндекса или Гугла. Сектанты обожают ее только потому что она ненавидит ФК Зенит. Для них этого достаточно.
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NewLife
1676309654
Грязная возня, никого не красит.
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