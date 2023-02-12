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    «Зажал ромб и несет пургу на «Матч ТВ». Зарема – о Ловчеве

    Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о функционировании при клубе комитета ветеранов.

    – Как вы относитесь к комитету ветеранов «Спартака»? Понятны ли вам функции данного комитета? Приносит ли он пользу клубу?

    – Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав. Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Была создана Аллея славы, памятники на стадионе и вокруг. Ведь не зная истории, невозможно двигаться в будущее. Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен.

    Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ».

    • Вероятнее всего, Салихова имеет в виду Евгения Ловчева.
    • Сообщалось, что Ловчев, возглавляя спортивное общество «Спартак», отказался передавать ФК «Спартак» права на логотип в виде ромба.
    • Ловчев в 1972 году, будучи игроком «Спартака», стал лучшим футболистом СССР.

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    Источник: Metaratings

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