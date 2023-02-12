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«Зажал ромб и несет пургу на «Матч ТВ». Зарема – о Ловчеве

12 февраля 2023, 20:24
10

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о функционировании при клубе комитета ветеранов.

– Как вы относитесь к комитету ветеранов «Спартака»? Понятны ли вам функции данного комитета? Приносит ли он пользу клубу?

– Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав. Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Была создана Аллея славы, памятники на стадионе и вокруг. Ведь не зная истории, невозможно двигаться в будущее. Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен.

Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ».

  • Вероятнее всего, Салихова имеет в виду Евгения Ловчева.
  • Сообщалось, что Ловчев, возглавляя спортивное общество «Спартак», отказался передавать ФК «Спартак» права на логотип в виде ромба.
  • Ловчев в 1972 году, будучи игроком «Спартака», стал лучшим футболистом СССР.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Салихова Зарема
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1676223022
Ого, вброс для немытых!
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Лицом_на_клаве
1676223360
Спартачи грызутся как пауки в банке.
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Ziklop
1676229101
а как это ловчев ромб приватизировал, после этого жлоб вещает про команду и свою причастность к неё, норовя отжать денег?
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ScarlettOgusania
1676232628
Ловчев, зажавший ромб Спартака, ветеран динамы, для них пурга на срач-тв - любимое дело)
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alex1951
1676235996
ПаPS уки в банке.... Зарема,зарева....тебе сколько лет? Чего ты ерепенишься? Хоть Ловчев и не червонец,что его все любили,но ты то куда с киской своей лезешь? Лени не стало,вот ты и пары пускаешь.... PS Совет. Разведись с Леней и быстро замуж за Дзю. Ему все дифирамбы поют. Не будь дурой . Х.железный пока горячий...))))
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